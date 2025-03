Lopinionista.it - Film di aprile 2025 al cinema: la programmazione

Il 3nelle sale “The Shrouds – Segreti Sepolti” diretto da David Cronenberg, il 10 c’è Eden, il 17 CloudUnmolto atteso arriverà nelle saletografiche italiane il 3: “The Shrouds – Segreti Sepolti”. Diretto da David Cronenberg, racconta la storia di un uomo d’affari e inventore affranto per la morte della moglie. Il dolore che prova è devastante, tanto da creare una macchina che gli permette di contattare i morti all’interno di un sudario funerario, corredato di videocamere preposte a riprendere i defunti attraverso un dispositivo elettronico. Questo gli permette di osservare la moglie morta in ogni momento. Così facendo, ben presto noterà un’anomalia nelle ossa della defunta, come se queste si trasformassero sotto terra. Nel frattempo, il cimitero dove è sepolta la donna subirà un attacco di vandalismo da parte di un gruppo di ecoterroristi islandesi.