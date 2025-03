Vanityfair.it - Filippo Magnini: «Mi allenavo 13 volte a settimana, nuotavo 15 chilometri al giorno. Era una sfida, lo sforzo spesso logorante. Oggi mi alleno per stare bene»

Leggi su Vanityfair.it

Il campione di nuoto ha raccontato come è cambiato il suo modo di vivere l’allenamento, da quando l’obiettivo era la prestazione adche si allena per. La sua testimonianza racconta un nuovo approccio al fitness, che riguardasempre più persone. Come dimostra una ricerca condotta da YouGov per Virgin Active