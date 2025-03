Oasport.it - Filippo Ganna: “Non sono perfetto per le salite, ma la condizione c’è. Sono soddisfatto”

Un piazzamento di lusso perdopo la seconda posizione alla Milano-Sanremo: alla E3 Saxo Classic il piemontese chiude terzo alle spalle dell’inarrivabile Mathieu van der Poel e di Mads Pedersen. Performance importante per l’atleta della Ineos Grenadiers nella trasformazione in uomo da classiche.Le sue parole all’arrivo: “È stato difficile seguire quei due davanti, Mathieu ha vinto la gara e ha fatto tutto alla perfezione.davvero felice della mia prestazione. Negli ultimi chilometri ero completamente al limite, spingendo e spingendo solo per tagliare il traguardo. Non so nemmeno come descrivere il dolore. solo fuoco nelle gambe”.E aggiunge: “È stata una gara davvero dura, ma. Lac’è. Nonil miglior corridore per leripide, ma ho cercato di difendermi.