.com - Fifa Museum rende omaggio a capitan Tsubasa ‘Holly e Benji’

Leggi su .com

(Adnkronos) – In occasione del 44° anniversario del primo numero di, diventato celebre in Italia come “Holly e Benji”, ilcelebra la profonda influenza dell’iconico manga sul calcio all’interno del suo spazio espositivo “Football Fever”. Elemento fondamentale della storia della cultura pop del calcio,ha ispirato generazioni di giocatori e ha plasmato la percezione di questo sport nell’immaginario collettivo. A più di quarant’anni dal suo debutto,conserva il suo ruolo di primo piano come ponte tra calcio e cultura popolare in tutto il mondo. Creata dal mangaka Y?ichi Takahashi, la serie ha ispirato generazioni di giocatori e di tifosi. Per la prima volta, ilriconosce in modo ufficiale la duratura influenza che il fumetto sul esercita sul calcio mondiale con una teca dedicata esclusivamente agli oggetti della serie: Maglia del Giappone del 100° Anniversario (2021): una maglia della nazionale speciale con, creata per celebrare i 100 anni del calcio giapponese.