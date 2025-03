Lanazione.it - Fiesole si candida a Capitale Italiana della Cultura 2028

(Firenze), 28 marzo 2025 - Il Comune disicomecon il sostegnoRegione Toscana e la concreta ambizione di poter aggiudicarsi il titolo. La presentazionetura si è svolta il 28 marzo al Teatro dicon il sindaco Cristina Scaletti, il presidenteRegione Toscana Eugenio Giani e il coordinatore scientifico del progetto ditura Paolo Verri, uno specialista nella progettazionele, già protagonista nell’elezione di Matera comeEuropeanel 2019.è riconosciuta unanimemente come luogo di elezione, grazie al suo inestimabile patrimonio storico e archeologico, alle eccellenzeli note in tutto il mondo e al paesaggio, in cui l'opera dell'uomo ha saputo inserirsi con rispetto creando un connubio unico con la natura.