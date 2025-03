Lanazione.it - Fiesole, Paolo Rumiz a teatro con uno spettacolo sul Mediterraneo

Firenze, 28 marzo 2025 – Unoinedito, ideato per il festival Primavera Fiesolana. Giornalista, viaggiatore e scrittore,sarà in scena lunedì 31 marzo aldi(Firenze), con il reading musicale “Il legno del mare e Divagazioni sulla malinconia”. Accompagnato dal polistrumentista greco Vangelis Merkouris,condurrà il pubblico in un doppio viaggio: il canto del legno che viene dal mare narra l'epopea delle barche dei migranti che si trasformano in strumenti a corda, come quelli suonati da Merkouris. A seguire il racconto diventerà una divagazione sulla malinconia e ripercorrerà il periplo delsulle tracce di un sentimento antico che fonde amore e tristezza. I biglietti – posto unico 10 euro - sono disponibili sul sito delwww.