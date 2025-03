Unlimitednews.it - Festival Tulipani di Seta nera, la diciottesima edizione al via con un omaggio a Eleonora Giorgi

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Con unsi è aperta la XVIIIdeldi. La coraggiosa testimonianza dell’attrice recentemente scomparsa, secondo la madrina della selezione dei film sociali per Rai Cinema Channel Barbara De Rossi “ha fatto breccia in un muro, non mi ricordo che mai sia stata raccontata la malattia come ha avuto il coraggio di fare lei. Negli anni 80/90 se qualcuno era malato non lo doveva dire perchè questo voleva dire rimanere a casa.aveva un attaccamento feroce al lavoro ma non le è stata data più la possibilità di lavorare”.“Un artista che non si è mai arresa e fino all’ultimo progettava e sognava”, così Pino Quartullo padrino della manifestazione ha ricordato l’ultimo progetto a cui stavo lavorando insieme adche voleva portare a teatro il film Un tocco di classe.