Festeggia l’addio al nubilato con le amiche mentre aspetta un Uber uno sconosciuto arriva da dietro e le dà un pugno in faccia | l’aggressione subita da Canada Rinaldi

Era in vacanza in Texas perre con leil suo addio al, a quattro settimane dalle nozze, quando unol’ha aggredita., 27enne dell’Oklahoma, era a Dallas con le ‘sue’ damigelle: intorno alle 2 del mattino si sono fermate di fronte a un locale per attendere il loro. I fatti li riporta WFAA.l’auto stavando, un uomo si è avvicinato adae l’ha colpita incon un. La ragazza è caduta a terra e ha sbattuto la. L’intera aggressione è stata ripresa dalla dashcam di un’auto: nel video si vede l’uomo avvicinarsi e colpiresenza alcun motivo. Il colpo ha rotto il naso della futura sposa, le ha fatto perdere tre denti, provocato una commozione cerebrale e un occhio nero.ha avuto bisogno di otto punti di sutura al volto.