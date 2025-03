Ilrestodelcarlino.it - Festa cubana al Barberino Outlet: gli sconti sono caraibici

Sabato 29 e domenica 30 marzo ava in scena Fashion fiesta, una vera e propriacon una scenografia super colorata, musica live, coreografie di salsa. Sembrerà di passeggiare per le strade di Cuba tra suoni ipnotici, passi di danza incalzanti e costumi scintillanti. Un incontro perfetto tra la moda e l’irresistibile vitalità della città caraibica per vivere un’esperienza coinvolgente che renderà memorabili le giornate trascorse nel Centro toscano. Anche il ritmo dello shopping, durante il week end sarà sorprendente con tanti prodotti scontati del 70% sul prezzoe promozioni da non perdere. Al Fashion Fiesta l’atmosferasi assapora in ogni dettaglio, anche nel gusto irresistibile delle specialità di smoothies di frutta fresca preparate al momento su un Ape car dedicata.