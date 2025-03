Festa a Empoli per la Coppa Italia di A2 vinta dall’Use Scotti Rosa

Leggi su Corrieretoscano.it

– La città difesteggia la conquista della. Sabato 29 marzo alle 11, il sindaco Alessio Mantellassi e l’assessora allo sport Laura Mannucci riceveranno la squadra nel luogo più rappresentativo, la sala del consiglio comunale. Squadra, dirigenti, staff e sponsor porteranno il trofeo al primo cittadino e sarà come consegnarlo idealmente a tutta la comunità, felice per aver visto scrivere dalle biancorosse un’altra, importante pagina della storia dello sport empolese.La sera, poi, lasi sposterà al palazzetto dove, alle 21, è in programma il derby con Jolly Acli Livorno che potrebbe dare all’Usela matematica certezza almeno del quarto posto.Nell’occasione, con il trofeo sul tavolo, sarà offerto un aperitivo a tutti i presenti al palazzetto.