Ilrestodelcarlino.it - Fermana, quanti guai in campo e fuori

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Inla situazione purtroppo è ben nota,daltutta Fermo si inizia a chiedere che fine avesse fatto l’operazione relativa alla ristrutturazione del debito che la società aveva affidato all’avvocato Daniele Gambelli. E dopo le tante voci è intervenuta la società con una nota ufficiale. "Nel rispetto dei soci e dei numerosi professionisti che hanno lavorato incessantemente negli ultimi 14 mesi per mettere a punto l’accordo di ristrutturazione del debito dellaè doveroso precisare che lo stesso ha ottenuto l’adesione dei maggiori creditori (oltre l’80%) e il ricorso con la richiesta di omologazione presso il Tribunale di Fermo è in via di definizione per il suo deposito, unitamente ai necessari allegati, tra cui l’attestazione di fattibilità dello stesso. Di concerto con la proprietà, gli avvocati hanno deciso di procedere con il deposito del ricorso per l’omologa nel corso della prossima settimana, dopo la necessaria preparazione dei documenti e la altrettanto necessaria formalizzazione degli accordi, anche con i principali debitori della".