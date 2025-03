Tg24.sky.it - Feedback, disoccupazione giovanile e mancanza di manodopera specializzata

Torna BACK, il programma di approfondimento mensile di Sky TG24 condotto dal vicedirettore del canale all news Alessandro Marenzi, con la cura editoriale di Stefano Sassi e il coordinamento di Simonetta Poltronieri. In onda domani, venerdì 28 marzo alle 21.00 su Sky TG24, il programma punta a essere una fonte di riflessione e approfondimento su tematiche scelte direttamente dai telespettatori attraverso sondaggi condotti da YouTrend.Al centro della nuova puntata di back, il mondo del lavoro e una delle contraddizioni più evidenti del mercato occupazionale italiano. Nonostante il tasso disia in calo, attestandosi sopra il 18% secondo gli ultimi dati di gennaio 2025, molte imprese non riescono a trovare lavoratori specializzati. Quali sono le cause di questo squilibrio? Nel reportage di Luigi Casillo, un viaggio attraverso i settori trainanti del Made in Italy per raccogliere le testimonianze degli imprenditori che faticano ad assumere personale qualificato.