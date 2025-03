Anticipazionitv.it - Fedez e Chiara Ferragni insieme al compleanno dei figli: cosa sarebbe successo

Quello che doveva essere un momento di gioia per Leone e Vittoria,di, si è trasformato in un’occasione carica di tensioni. I due ex coniugi, ufficialmente separati da alcuni mesi, hanno organizzatola festa didei loro bambini, ma il clima è apparso tutt’altro che sereno. La scena, immortalata da diversi video e raccontata dai media, ha lasciato i fan con l’amaro in bocca.Uncondiviso ma carico di tensioneLeone e Vittoria, nati rispettivamente il 19 e il 23 marzo, hanno sempre festeggiato i compleanni congiuntamente. Anche quest’anno, nonostante la separazione di, è stata rispettata questa tradizione. La festa si è svolta in un locale esclusivo a Milano, decorato con palloncini e temi colorati pensati per i piccoli.