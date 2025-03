Oasport.it - Federica Brignone, la stagione non è ancora finita! Previste ancora due gare ad aprile

ha dominato la, conquistando la Coppa del Mondo generale e i trofei di specialità per quanto riguarda discesa libera e gigante. La fuoriclasse valdostana è stata estremamente costante nel corso di questa annata agonistica, vincendo ben diecinel massimo circuito internazionale itinerante (cinque giganti, tre superG, due discese libere) e salendo sul podio in ben sedici occasioni (una seconda piazza e cinque terzi posti).La 34enne si è laureata Campionessa del Mondo e si è messa al collo la medaglia d’argento iridata in superG, ampliando un palmares sconfinato in cui figurano anche tre medaglie olimpiche. L’azzurra ha saputo mettere le mani sulla Sfera di Cristallo per la seconda volta in carriera a cinque anni dal precedente sigillo, alzando al cielo i vari trofei a Sun Valley e facendo suonare più volte l’Inno di Mameli in terra statunitense.