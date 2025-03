Digital-news.it - FED Espana 2025: Successo per la Prima Edizione - Focus AI e Nuove Strategie di Business

Leggi su Digital-news.it

Grande partecipazione al FED EspañaImportante presenza di professionisti ed imprese nelladi FED España, che ha visto giovedì 27 Marzo riempire il Palacio della Prensa, nella centralissima Gran Via a Madrid, con risultati di valore, in termini di connessioni, presentazioni ed analisi dell’industria dei media.Evento, organizzato da Dime Communications / Comunicare Digitale, che ha registrato il tutto esaurito già dalla settimana precedente, anche per un’agenda densa di importanti presenze come la Direttrice Generale del Ministero per la Trasformazione Digitale e la Funzione Pubblica, Carla Redondo Galbarriatu, che ha mostrato i numeri impressionanti dei fondi e sovvenzioni concesse al sistema audiviviso in Spagna, che hanno prodotto incrementi anche del 90% del fatturato annuale; Emilio Sanchez Zaballos, direttore della potente offerta Atresplayer di Atresmedia, che ha illustrato le ragioni che hanno portato la piattaforma ed il gruppo ad esprimere un nuovo paradigma in termini di contenuti ed offerta, andando verso una “migrazione editoriale e di progetto” davvero rivoluzionaria, con Maria Rua Aguete di Omdia, il cui intervento di apertura ha conquistato larghissimi consensi ed apprezzamenti sulla realtà video in Europa.