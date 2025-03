Ilrestodelcarlino.it - "Fatti avanti, Carlino. Mi segue dall’inizio"

Nek, prossimamente sarà uno dei nostri ’Direttori per un giorno’. Si ricorda quando è apparso per la prima volta sulle pagine de il Resto del? "Il vostro giornale ha sempre seguito i miei passi e, mentre venivo a questa festa mi ricordavo che la prima volta che sulè stata messa la mia foto. Era il 1986, con un amico a Sassuolo suonavo il country di John Denver nel Festival dello studente: vincemmo quella kermesse. Il giorno dopo, trovammo la nostra fotografia sul giornale". Quindi, si può dire che sia cresciuto a ’pane e’? "A casa mia si è sempre letto e, per me, il vostro giornale rappresenta tanto, significa odore d’inchiostro, che amo. Ma io, lo confesso, sono davvero un nostalgico, ho nel cuore i dichi in vinile. Io faccio musica e capisco che, come per scrivere un pezzo, serve il dono della sintesi per essere efficaci e trasmettere emozioni, la stessa cosa bisogna fare quando si scrive un trafiletto sul giornale.