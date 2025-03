Lopinionista.it - “Fatico a ricordare il tuo viso. E, ancora di più, la tua voce”, il libro di Giuseppe Cesaro

Un romanzo commovente, fatto di dialoghi toccanti e profondi tra presenze e mancanze, vita e morte, attimi e ricordi in grado di parlare a tuttiQuando la speranza ti punta una pistola alla nuca, giusto e sbagliato non esistono più. Esiste solo l’abisso. E ognuno lo affronta come può.Che la loro madre fosse malata,e i fratelli avevano dovuto scoprirlo da soli. Nessuno diceva nulla della stanchezza della donna, del peso delle terapie, delle giornate passate in ospedale. Solo un giovane specializzando in oncologia, spiegherà al’abisso che si nascondeva dietro a quei silenzi. Un semplice scambio: un brano suonato con la chitarra per la notizia di un devastante tumore al seno. Non era quella, però, la prima tragedia che aveva colpito la famiglia. A ripercorrere il passato e i suoi momenti più bui è, che racconta lo scomparire della luce negli occhi della madre, a partire dalla morte di sua figlia, fino ad arrivare al momento del funerale; e la vita del padre, professore e scrittore, al quale lucidità e rigore morale erano quasi costati la vita, in alcuni momenti drammatici sempre taciuti, e condivisi con il figlio solo pochi giorni prima di morire.