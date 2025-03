Notizieaudaci.it - Far west sulla variante Aurelia, banditi bloccano due furgoni portavalori e seminano il terrore

I rapinatori sono entrati in azione dopo dopo la galleria di San VincenzoCaccia all’uomo in tutta la Toscana meridionale per catturare i numerosiarmati di fucili a pompa che venerdì 28 marzo hanno assalito dueall’uscita della galleria sud di San Vincenzo (Livorno). Scoppio per far saltare il blindato e colpi di fucilePolizia e carabinieri sono impegnati su tutto il territorio per individuare i malviventi che hanno seminato ilbloccando una carreggiata in condizioni di forte traffico pendolare e dando fuoco a due mezzi furgonati per coprirsi la fuga. Al momento non risultano feriti né tra i vigilantes né fra gli automobilisti di passaggio tuttavia sul posto sono state mandate subito delle ambulanze. Sono stati sparati colpi di fucile, c’è stato uno scoppio, molto probabile era una carica per far saltare un blindato.