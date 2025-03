Movieplayer.it - Fantozzi compie 50 anni, ma Anna Mazzamauro non festeggia: "Mai stata amica di Paolo Villaggio, ecco perché"

Leggi su Movieplayer.it

L'attrice ha dichiarato che sarà sempre riconoscente all'attore e comico genovese ma non ha mai condiviso un buon rapporto con lui Nella giornata di ieri, il primo e memorabileha compiuto 50dall'uscita al cinema ed è tornato nelle sale italiane in versione restaurata. Tuttavia, c'è una persona del cast che non ha molta voglia dire:. In un'intervista rilasciata ad Adnkronos, l'attrice ha dichiarato: "Devo ala mia notorietà e gliene sarò sempre grata, anche se tra noi non c'era un rapporto di amicizia. La gente mi riconosce per strada soprattutto grazie a, e per un attore o un'attrice questo è fondamentale. Ancora oggi mi chiedono di pronunciare 'merdaccia schifosa' o di fare .