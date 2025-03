Ilrestodelcarlino.it - Famiglie e costo della vita. Redditi in crescita in provincia. Quasi tutti sono da lavoro

Indi Macerata, nel 2023 ammonta a 6,7 miliardi il reddito disponibile delleconsumatrici (la differenza tra entrate e uscite nel corso dell’anno di riferimento), in aumento di 753 milioni rispetto al 2021 (erano 6,053 miliardi), l’11,57% in più. Unasuperiore alla media regionale (+10,8%) e anche – sia pure di poco – a quella nazionale (11,3%), che nelle Marche è dietro solo a quella di Fermo (+12,85%), ma davanti a Ascoli (+11,37%), Ancona (+11,06%) e Pesaro – Urbino (+8,64%). In valore assoluto, però, è ladi Ancona che registra il valore più alto di reddito disponibile, 9,8 miliardi, seguita da quella di Pesaro – Urbino (8,2), mentre Ascoli Piceno (4,3 miliardi) e Fermo (3,6 miliardi) hanno valori inferiori a Macerata. È quanto emerge dall’analisi di Unioncamere - Centro Studi Guglielmo Tagliacarne sulle stime 2023 del reddito disponibile delleconsumatrici, che misura la capacità di spesapopolazione residente in Italia.