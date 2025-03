Agrigentonotizie.it - False revisioni e chilometraggi "taroccati" per vendere le auto a prezzi maggiori: chiesti 16 rinvii a giudizio

Leggi su Agrigentonotizie.it

con l'accusa di avere messo in venditacon uno "taroccato", ovvero scalato per avere un valore di mercato superiore, e con falsi certificati di revisione: la Procura chiede il processo per i sedici indagati, alcuni dei quali, la scorsa estate, sono stati raggiunti da.