Juventusnews24.com - Fagioli Fiorentina, i viola insistono per il riscatto anticipato: quanto potrebbe incassare la Juve. Cifre e dettagli

di RedazionentusNews24, iper ildel centrocampista arrivato a gennaio:laLainsiste per ildi Nicolò, che ha avuto un ottimo impatto a Firenze, dalla. A riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che nell’occasione svela anche.Il club toscano si è riservato un obbligo dia 13,5 milioni di euro in caso di qualificazione della squadra di Palladino in Europa, ma sta già valutando di confermarlo a prescindere da quello che sarà il piazzamento finale.Leggi suntusnews24.com