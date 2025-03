Faceva la droga in casa come nella sua serie preferita Breaking Bad | 22enne arrestato a Novara

Leggi su Open.online

Propriola suatv del cuore,Bad, aveva deciso di allestire un laboratorio di mentafetamina in. Ma è stato beccato. Uno studente di 22 anni in un’abitazione diè stato cosìdalla Squadra mobile, sezione narcotici, che aveva scoperto, una volta varcato il portone di ingresso «uno dei più grandi laboratori d’Italia». Piano terra distillazione, mansarda miscelazione e creazioneL’appartamento del giovane, con la passione della chimica, si trova in zona Sant’Antonio. Ilaveva adibito il piano terra dello stabile ad apparato di distillazione mentre la mansarda era destinata alla miscelazione e alla creazione dei composti chimici. Gli agenti della Mobile, in seguito a numerosi appostamenti, hanno avuto la conferma della presenza del laboratorio perché lo studente, più volte al giorno, apriva le finestre del piano terra per arieggiare i locali rilasciando nell’aria l’inconfondibile odore derivante dalla cottura della metanfetamina.