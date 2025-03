Quotidiano.net - “Fa un freddo di m...”. Così Vance mette a suo agio i militari in Groenlandia

Washington, 28 marzo 2025 – “Tranquilli, tranquilli”. Appena entrato nella base spaziale usa di Pituffik, in, J. Dcerca dire a proprioi soldati, che l’hanno accolto sull’attenti. E spara subito la battuta. “It’s cold as shit here. Nobody told me”. “Fa undi m. qui, nessuno me lo aveva detto”. Un’espressione colloquiale, per non dire volgare, raro sentirla da un vice presidente, che per di più ha accanto sua moglie. A sua discolpa: fuori fa davvero(ci sono -19 gradi Celsius) e l’incontro è informale:e Usha, mano nella mano, sono vestiti casual. US Vice President JDand Second Lady Ushaarrive at the US military's Pituffik Space Base in Greenland on March 28, 2025. The visit is viewed by Copenhagen and Nuuk as a provocation amid President Donald Trump's bid to annex the strategically-placed, resource-rich Danish territory.