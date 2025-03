Oasport.it - F1, Beganovic debutta con la Ferrari: un nuovo nome per il Bahrain

Dinofarà il proprio debutto con lain occasione del GP del, che andrà in scena sul circuito del Sakhir nel weekend dell’11-13 aprile (sarà preceduto dal GP del Giappone il 6 aprile). Il giovane pilota svedese prenderà parte alle prove libere 1 al posto di Charles Leclerc ed esordirà nella massima categoria automobilistica (il sedile tornerà poi a disposizione del monegasco per il resto del fine settimana in Medio Oriente).Il classe 2004, da cinque anni allievo dellaDriver Academy, potrà beneficiare delregolamento FIA che prevede che ciascun titolare ceda la propria monoposto per due volte nel corso della stagione a un giovane pilota con meno di due gare all’attivo in F1. Sarà il quinto allievo della Academy della Scuderia di Maranello a guidare una vettura in sessione ufficiale dopo Charles e Arthur Leclerc, Robert Shwartzman e Oliver Bearman.