Bergamonews.it - Export agro-alimentare bergamasco in crescita nel 2024, ma c’è l’ombra dei dazi americani

Nelle esportazionialimentari bergamasche hanno raggiunto quota 1.482 milioni di euro, registrando unadel 4,2% rispetto al 2023, che si situa comunque al di sotto della media regionale (+5,7%) e nazionale (+7,9%).Come già si notava dai dati parziali del primo semestre, l’impulso allaprovinciale è derivato dal settore delle bevande, dagli altri prodotti alimentari e dai prodotti della lavorazione di granaglie. Il settore primario ha dato un contributo positivo grazie alle colture permanenti.Nel corso del, le bevande hanno complessivamente registrato un aumento del 6,3%, mentre i prodotti alimentari sono rimasti stabili. Tuttavia, si segnalano all’interno di quest’ultima categoria variazioni positive per quanto riguarda i prodotti della lavorazione di granaglie (+67,8%), i prodotti per l’alimentazione degli animali (10,8%) e frutta e ortaggi lavorati e conservati (+8,3%); in forte calo, invece, pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati (-27,4%) e l’industria lattiero-casearia (-18,8%), nonostante l’incremento nelle esportazioni di Grana Padano, che hanno ottenuto unadel 9,2%.