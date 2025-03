Lanazione.it - Ex vetreria: "Trovato privato per riqualificare"

Leggi su Lanazione.it

"Si tratta di un progetto importante, anche per i costi di bonifica sostenuti, portato avanti per anni. E che sembra avviarsi verso la conclusione proprio in questo periodo: abbiamoun interlocutoredisposto a riprogettare l’area con criteri sostenibili. E la proposta di variante sui cui è stato espresso un parere nei giorni scorsi è il risultato di questo processo". Lo ha annunciato il sindaco Simone Londi (nella foto), in merito al recupero dell’area dellaEtrusca. Nel processo di stesura del nuovo Piano Operativo Comunale, l’amministrazione comunale ha svolto un approfondimento per valutare possibili scenari di attualizzazione del progetto, anche in riferimento alla compatibilità e alla sostenibilità ambientale delle previsioni di un iter partito nel 1999 (quando il consiglio approvò il progetto di fattibilità).