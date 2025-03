Ex Gkn, Fiom Cgil e Rsu preoccupati per la scadenza delle procedure di mobilità

Leggi su Corrieretoscano.it

CAMPI BISENZIO – “Il 31 marzo sarà l’ultimo giorno di procedura diper i lavoratori della ex Gkn di Firenze. Ad oggi però né le organizzazioni sindacali, né la Rsu, né i lavoratori hanno notizia dei contenuti del piano concordatario e della bancabilità, identificata dal tribunale di Firenze, dei soggetti che devono finanziare il debito prodotto da Qf“. Lo dichiarano in una nota Stefano Angelini, segretario generale delladi Firenze Prato Pistoia, e la RsuQf.L’azienda aveva identificato il 18 marzo come termine ultimo per la presentazione del piano, che risulta depositato ma non a disposizione dei soggetti che, proprio il 31 marzo, contestualmente alla chiusura della fase amministrativa prevista dalla 223/91, sono convocati al tavolo con Qf in Regione Toscana.“Non avendo ricevuto alcuna documentazione del credito, a partire dalle buste paga arretrate dei lavoratori, non siamo in condizioni di affrontare alcun tipo di discussione – dice il sindacato – Chiediamo quindi alle istituzioni tutte e al tribunale di intervenire per fare chiarezza rispetto a quello che sta accadendo.