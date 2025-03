Ilrestodelcarlino.it - "Ex bowling, altri costi futuri? È a norma"

La risposta alle interrogazioni presentate dall’opposizione ha tenuto banco nel consiglio comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole, svoltosi mercoledì sera nella residenza municipale. Il Pd, rappresentato in assemblea dalla consigliera Patrizia Campacci, ha chiesto un approfondimento sull’acquisto dell’exda parte del Comune nell’ambito del progetto su ‘Politiche giovanili, sport e tempo libero’. "È prevista una spesa iniziale di 335.000 euro ma saranno necessari ulteriori investimenti" le parole della ‘pasionaria’ del Pd, che ha posto dieci domande nel merito, auspicando una discussione generale in un prossimo consiglio. "L’acquisto dell’immobile consentirà di realizzare ciò che si è sempre cercato di individuare per il nostro paese – la replica del sindaco Francesco Billi –: un centro polivalente per attività di tipo culturale e sociale, per l’aggregazione delle famiglie e intergenerazionale, in collaborazione con il terzo settore".