Casertanews.it - Ex affiliato dei Casalesi racconta la sua redenzione

Leggi su Casertanews.it

Oltre duecento persone hanno partecipato all’evento “Ragazzo, corri!”, l’incontro intervista a Mosè Esposito organizzato nei locali di Via San Donato dalla chiesa evangelica Nuova Pentecoste in Casal di Principe in una cornice gospel.Mosè, exal clan deie fratello di.