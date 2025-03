Ilrestodelcarlino.it - Evasione fiscale e fallimenti pilotati. Confiscati locali e case a Marrazzo. C’è anche la pizzeria Bella Napoli

La’ di via San Felice, il b&b Chez Marie di via Riva Reno. E poi altri appartamenti in via Boldrini, via San Donato, via Saffi e a Riccione, a due passi da viale Ceccarini, e uffici ea Casalecchio. Beni per un totale di 4,4 milioni di euro rientrati definitivamente nel patrimonio dello Stato. Gli immobili, infatti, sono statiieri dai militari della Guardia di Finanza a Salvatore, imprenditore di origine campana di 53 anni, da tempo residente nel capoluogo emiliano. Oltre a, sono statidenaro, polizze vita e altri strumenti finanziari per oltre 1,6 milioni di euro.fu arrestato nel 2019, assieme ad altre sei persone, perché ritenuto artefice di un sistema dia catena, con annessa un’ingente