Ilrestodelcarlino.it - Evade le tasse per 250mila euro e percepisce il reddito di cittadinanza: muratore nei guai

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Imola, 28 marzo 2025 - Ha evaso totalmente leper sette anni nascondendo al fisco un volume d'affari pari a duecentocinquantamila, arrivando a percepire anche ildi. È la scoperta fatta dalla Guardia di Finanza di Bologna, che al termine di una complessa indagine, scaturita da un’autonoma attività di controllo economico del territorio di Imola, ha identificato un operaio edile che è risultato essere evasore totale dal 2017 al 2024, anni durante i quali avrebbe per lo più operato senza partita Iva. Nello specifico, le Fiamme Gialle, partendo dai bonifici ricevuti dai clienti e seguendo a ritroso il flusso di denaro, sono riuscite a ricostruire un volume d’affari pari a circache ilavrebbe completamente nascosto al fisco. In un caso, invece, alcuni lavori sarebbero stati pagati in contanti per una cifra superiore alle soglie previste dalla normativa antiriciclaggio, che vieta il trasferimento di denaro contante per un importo pari o superiore a 5mila