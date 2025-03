Eurovision Song Contest Lucio Corsi e il rischio squalifica | le regole dell’evento

Leggi su Caffeinamagazine.it

Potrebbe esserci un piccolo grattacapo tecnico all’orizzonte per, scelto per rappresentare l’Italia al prossimo. Durante la sua recente partecipazione a Che Tempo Che Fa, il cantautore toscano ha rivelato il desiderio di utilizzare un’armonica a bocca durante la sua performance. Ma la strada, almeno da regolamento, non sembra così semplice.L’, infatti, hamolto chiare sull’utilizzo degli strumenti musicali sul palco. Il regolamento ufficiale dell’European Broadcasting Union (Ebu vieta categoricamente l’uso di strumenti suonati dal vivo durante l’esibizione. Questo significa che non è permesso collegare né amplificare direttamente strumenti musicali sul palco dell’Esc. Ogni suono deve provenire da una base preregistrata oppure dalla voce del cantante dal vivo.