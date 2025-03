Davidemaggio.it - Eurovision 2025, l’ordine di esibizione nelle due semifinali

L’Song Contestsi avvicina. Conosciuta la location, l’arena St. Jakobshalle a Basilea, in Svizzera, e le conduttrici Hazel Brugger, Sandra Studer e Michelle Hunziker (solo per la finale), è arrivato il momento di scopriredidelle due, in programma martedì 13 e giovedì 15 maggio in diretta su Rai 2 e Rai Radio2.La Svizzera, avendo vinto lo scorso anno con Nemo e la sua The Code, oltre ad ospitare la manifestazione, da regolamento si è aggiudicata l’accesso diretto alla finale con Zoë Më e la sua Voyage. Quindi, la Nazione si aggiunge alle Big 5 Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito che, come ogni anno, non dovranno passare per le. I loro rappresentanti, però, si esibiranno fuori gara nel corso delle prime due serate.Lucio Corsi si esibirà durante la prima semifinalePer l’Italia, dopo il forfait di Olly, ci sarà Lucio Corsi che canterà la sua Volevo essere un duro, secondo posto al Festival di Sanremo