Eurolega Alba Berlino-Virtus Bologna | orario e dove vedere la sfida

, 28 marzo 2025 - Penultima trasferta europea in questa stagione per la Segafredo, che in occasione della 32° giornata fa visita all'. Alla Uber Arena si affrontano le formazioni con il peggior record: se Belinelli e compagni hanno vinto appena sette partite, ancora peggio hanno fatto i tedeschi, che hanno raccolto la miseria di cinque successi, uno dei quali nel match d'andata, andato in archivio sul 90-88 dopo un tempo supplementare. In quella gara furono protagonisti i due azzurri in forza all': Gabriele Procida, che terminò l'incontro con un bottino di 20 punti, e Matteo Spagnolo, autore di una prova da 10 punti, 8 rimbalzi e 5 assist. Saranno ancora loro gli osservati speciali. La squadra allenata da Dusko Ivanovic, che dovrà rinunciare a Momo Diouf, proverà ad interrompere la striscia di ko consecutivi, salita a quota nove partite dopo il pesantissimo tonfo rimediato contro la Stella Rossa di Belgrado.