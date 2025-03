Thesocialpost.it - Etna, aumento del tremore vulcanico: l’INGV rassicura, “Non ci sono segnali di eruzione imminente”

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha confermato un incremento delsull’, ma ha precisato che al momento non ciindicazioni di un’ha smentito le notizie diffuse nelle ultime ore che parlavano di un’attività eruttiva in arrivo, chiarendo che i dati scientifici non giustificano tali previsioni. Pertanto, l’aeroporto di Catania resta operativo senza modifiche agli orari di arrivi e partenze.in, ma niente allarmeSecondo quanto comunicato dal, le reti di monitoraggio dell’hanno registrato un significativodelnegli ultimi giorni, suscitando preoccupazione tra la popolazione. Molti hanno subito temuto un’attività eruttiva simile a quella verificatasi il 24 marzo scorso.