Eterno derby D’Angelo punzecchia il Pisa | Il Pisa avrebbe solo tre punti di vantaggio

Le cose sono due: in casa Spezia la matematica è un’opinione, oppure le stanno tentando tutte pur di abbassare una pressione che, a otto turni dal termine della stagione regolare, inizia a farsi sentire in modo p deciso. Perfino chi dalle nostre parti si era cucito addosso l’abito di "gentleman della panchina" è rimasto coinvolto. Nel corso della presentazione della sfida tra Spezia e Brescia, che alle 20.30 di stasera riapre le danze della cadetteria, Lucasi è soffermato sul tema della rincorsa al secondo posto occupato dai nerazzurri: "Ilè una squadra molto forte, lo ha dimostrato nello scontro diretto del ‘Picco’. Sono ancora davanti in classifica e quindi dobbiamo fare meglio di loro. Il distacco sul campo però è di 3, è bene ricordarlo. Il resto del divario è soltanto frutto della vittoria a tavolino di Cittadella".