Sport.quotidiano.net - Estra, tutti i soci in città. E sul campo ecco Allen

Leggi su Sport.quotidiano.net

Arrivare a fine stagione dopodiché si tireranno le somme. È questo l’obiettivo del nuovo corsoetario del Pistoia Basket: la prima mossa è stata quella di far decadere il Cda, per scrivere la parola fine all’era Rowan che ancora era all’interno del consiglio. Il sollevamento dall’incarico del direttore generale Ettore Saracca è stato il secondo passo, per dare un primo colpo di spugna sul passato anche a livello dirigenziale. A giorni verrà eletto un nuovo Cda dopo che si sarà tenuta l’assemblea dei, che tra ieri e oggi sonoarrivati in: Mark Czachowski, Greg McDonald e soprattutto Richard Perna hanno raggiunto Joseph David e Steven Raso. Sarannopresenti al PalaCarrara domenica in occasione della gara interna contro Trieste. Una sfida decisamente importante per il prosieguo della stagione biancorossa perché l’scenderà inconoscendo già il risultato di due sfide che la riguardano da vicino quella tra Varese e Scafati e Cremona contro Treviso.