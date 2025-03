Ilfoglio.it - Essere orgogliosi dell'Occidente

Abbiamo chiesto agli studenti universitari di rispondere a una domanda semplice, ma importante: in cosa l'dovrebbepiù orgoglioso di se stesso. Se volete scrivere anche voi, qui c'è la mail: [email protected] . Questo è uno spazio dedicato agli studenti universitari. Uno spazio di dialogo, di confronto, di dibattito, di visioni sul futuro. I migliori contributi saranno pubblicati nella newsletter del direttore Claudio Cerasa, La Situa. Vi potete iscrivere qui L’ha molte ragioni per riscoprirsi orgoglioso, a partire dai valori fondantie sue democrazie, che fortunatamente trascendono i confini euro-americani e caratterizzano anche altre nazioni fondamentali, come il Giappone. Tuttavia, per ritrovare davvero il proprio orgoglio, l’deve anzitutto riconnettersi con la realtà che lo circonda, riscoprendosi non solo forte, ma anche capace di incutere timore.