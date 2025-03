Calciomercato.it - Esonero immediato per Pioli: nuova panchina in Serie A

L’ex allenatore del Milan rischia grosso: sarà comunque addio a fine stagione con l’Al-Nassr. C’è subito il ritorno in ItaliaTempi duri in Arabia Saudita per Stefano, accostato a diverse panchine inA per un eventuale ritorno nel campionato italiano la prossima estate.Stefano(LaPresse) – Calciomercato.itL’allenatore parmense ha divorziato dal Milan al termine della scorsa stagione, rescindendo consensualmente il contratto che era in scadenza nel giugno 2025 con il ‘Diavolo’. A settembresi è accasato nella Saudi League al timone dell’Al-Nassr, anche se l’avventura con la squadra di Cristiano Ronaldo non sta andando per il verso giusto. Il tecnico italiano veleggia in cattive acque considerando gli ultimi risultati della formazione saudita, terza in classifica ma distante 10 punti dalla capolista Al-Ittihad.