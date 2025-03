Ilrestodelcarlino.it - Eroina, un arresto per spaccio: 2 grammi venduti per 70 euro

Macerata, 28 marzo 2025 – È finito inun nigeriano di 47 anni, sorpreso dai militare a spacciare. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione di reati didi sostanze stupefacenti e psicotrope, hanno effettuato un’operazione che ha permesso di sorprendere, nel sottopasso tra via Gioberti e Borgo San Giuliano, un cittadino nigeriano di 47 anni, incensurato, che ha ceduto a un 41enne del posto quattro involucri, contenenti 2diper la somma di 70. I militari hanno immediatamente sottoposto a perquisizione personale e domiciliare il nigeriano a carico del quale sono stati rinvenuti altri 75di, suddivisa in 16 dosi pronte alloe 6 ovuli, nonché denaro contante per 450, ritenuto provento dell’attività illecita di, e 3 cellulari, secondo le forze dell’ordine utilizzati per lo stesso motivo.