Thesocialpost.it - Epidemia di morbillo negli Stati Uniti: 378 casi e due decessi

Leggi su Thesocialpost.it

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ricevuto l’11 marzo 2025 un rapporto ufficiale daglisu un’diin corso, che ha già raggiunto 378in 17e causato due, uno in Texas e uno in fase di verifica in New Mexico. Si tratta dei primi morti perUSA in dieci anni.L’Oms definisce l’evento “anomalo”, con potenziale impatto significativo sulla salute pubblica, in particolare per il numero elevato di bambini non vaccinati o con stato vaccinale sconosciuto.Focolai principali e ospedalizzazioniIl tasso di ospedalizzazione medio è del 17%. Tre focolai principali rappresentano il 90% dei. Le autorità federali, tra cui i CDC, stanno lavorando per contenere la diffusione.Nel 2000, ilera stato dichiarato eliminato dagli USA.