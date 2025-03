Genovatoday.it - Entroterra, 9 milioni di euro per favorire nuove attività commerciali e di artigianato nei paesi

La giunta regionale della Liguria ha approvato un disegno di legge, che seguirà il suo iter in consiglio regionale, con cui l’amministrazione intende offrire, da un lato un sostegno economico a chi avvia una nuovao vuole aprire una nuova sede in uno dei 134 comuni liguri non costieri.