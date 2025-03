Sport.quotidiano.net - Empoli, rientri importanti per il rush finale. Ma c’è una nuova tegola: fermo ancora Ismajli

di Simone CioniSfruttata la sosta per recuperare un po’ di energie e qualcuno degli infortunati, tornano a disposizione Viti, Fazzini e Solbakken, l’si prepara a lanciare la volata per la salvezza da Como. Se da un lato isopra citati fanno sorridere D’Aversa, che tornerà ad avere qualche scelta in più, la brutta notizia è che si fermamente. Il centrale difensivo è rientrato amercoledì dopo l’impegno con l’Albania, dove ha accusato un nuovo risentimento muscolare che gli ha infatti impedito di giocare le due partite di qualificazione al Mondiale. Ieri ha provato ad allenarsi con i compagni, ma la situazione non è migliorata e sarà quindi costretto a saltare la trasferta di domani. Per l’sarebbe stato importante riavere sia Viti chevisto che quando hanno giocato entrambi la squadra di D’Aversa ha subito 23 reti in 20 partite alla media di 1,15 gol a incontro, mentre nelle quattro sfide in cui sono mancati tutti e due sono arrivate 10 reti.