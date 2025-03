Liberoquotidiano.it - Emmanuel Macron e Ue, la missione impossibile

Il generaleè qualcosa insieme di tragico e comico, egli vuole schierare “forze di rassicurazione” in Ucraina, una terra desolata (non a caso metafisica di T. S. Eliot) dove da tre anni la gente muore, i soldati marciscono nelle trincee, i droni ammazzano da una parte e dall'altra fotografando il sorriso e la disperazione della vittima. Il presidente francese sembra non conoscere la storia, in preda a una sindrome da De Gaulle sta dando lezioni di strategia militare che sono un pericoloso innesco di un'altra fase della guerra. Dubito checonosca la dottrina del containment di Kennan, le memorie di Henry Kissinger, in generale la scuola dei realisti che consiglia estrema prudenza con la Russia e sempre, in ogni caso, una via d'uscita onorevole per Mosca perché “il prestigio è tutto”, ieri per i sovietici, oggi per i russi.