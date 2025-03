Amica.it - Emily Ratajkowsky e «il taglio più brutto della mia vita»

Anche le supermodelle possono uscire dal salone del parrucchiere insoddisfatte per il lavoro eseguito. Lo sa beneRatajkowski, che in un video condiviso sui social si è mostrata con un’acconciatura che ha definito «il peggiormia».Nel video pubblicato su TikTok la mo33enne si rivolge all’obiettivo coprendo inizialmente la parte destrachioma: «Sì, sto usando un filtro, perché ho ilpiùmiae voglio sentirmi ancora carina». Poi svela l’acconciatura, con una lunga, lunghissima frangia che le copre la fronte e ciocche scalate laterali.L’ironia sui capelli diRatajkowski«Pensate sia divertente? Ho la frangia che parte dal retrotesta», dicecon ironia, sostenendo poi che «il gentiluomo che mi ha fatto questo evidentemente voleva fare unstile british, ma la cosa principale è che non sono io».