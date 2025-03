Liberoquotidiano.it - Emilia Romagna, stangata del Pd di De Pascale: ticket alle stelle

Leggi su Liberoquotidiano.it

«L'unica cosa chiara è che la Regione ha aumentato le tasse in maniera consistente». Il giudizio del consigliere di Forza Italia, Pietro Vignali, sulla manovra di bilancio è tanto sintetico quanto implacabile. Ché se c'è una cosa certa è che l'guidata dal dem Michele Deha scelto di alzare le imposte: Irpef, Irap, bollo auto e pure isui farmaci, aboliti nel 2020. Aumenti necessari per coprire il buco da 300 milioni di euro nei conti della sanità. Una scelta obbligata, dunque. Almeno stando al governatore: «Non è certo un'operazione simpatia, ne sono consapevole» ha detto. Dal 2 maggio verrà richiesto un contributo sull'acquisto dei farmaci tra i 2,20 euro a confezione e i 4 euro a ricetta al massimo, a eccezione delle fasce più vulnerabili per reddito o patologia, che continueranno a rimanere esenti.