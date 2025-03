Danielebartocciblog.it - Emergente Chef, Pizza e Sala 2025: Monza capitale del gusto

delconed. Cresce l’attesa per un evento di assoluto fascino e blasone: 20 anni di, 15 die 10 anni di. Eh già, nella suggestiva e rinomata location della Villa Reale disarà prestissimo celebrato un grande anniversario: i 20 anni di, la competizione che ha lanciato decine e decine di nuove stelle Michelin (quasi un centinaio), i 15 die i 10 di, ancora oggi l’unico evento focalizzato sul servizio di. La grande festa avrà come location i Saloni delle Feste della Villa Reale diin coincidenza con la premiazione di, edizionedalle ore 18 in avanti di martedì 29 aprile.Il tutto al termine di un evento di straordinaria importanza che vedrà impegnati i giovani talenti under 30 delle 3 tipologie lungo differenti scenari che coinvolgeranno tre rilevanti e rinomate strutture.