Ilfattoquotidiano.it - Emanuela Orlandi, parla l’ex poliziotta Vozzi: “Rapita, strangolata…può esserle successo di tutto. Sono andata in missione in Calabria per sentire una sua amica”

“Non ricordo quasi nulla del caso di, anche perché le donne all’epoca non erano molto considerate nella polizia, per cui tante cose non le venivano a dire a me”: queste le parole di Mariadavanti alla commentare di inchiesta che indaga sulle misteriose scomparse di Mirella Gregori ed. La, oggi 83enne e in pensione, all’epoca dei fatti era nella Squadra Mobile di Roma guidata da Nicola Cavaliere, il capo della sezione Omicidi ascoltato la scorsa settimana.Il ricordo dellaRicordando i mesi successivi alla scomparsa della cittadina vaticana, ha dichiarato laieri nel corso di una seduta durata circa un’ora: “Erano i primissimi tempi di attuazione della riforma della polizia varata nel 1981, che aveva ridisegnato e ammodernato la pubblica sicurezza in Italia, ma evidentemente i nuovi principi non erano ancora assimilati nella pratica quotidiana.