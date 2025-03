Ilfattoquotidiano.it - Elon Musk si lamenta dei dazi, ma Tesla è la meno esposta. Problemi invece per Hyundai, Vw e GM

Mentre i car makers sono rintronati daial 25% sulle vetture importate negli USA, promulgati in pompa magna da Donald Trump, c’è chi sostiene che le misure economiche decise dalla Casa Bianca avvantaggeranno ladi, fra i fedelissimi del presidente Usa. Le nuove tariffe del 25% (oltre a qualsiasio già in vigore) si applicheranno a tutti i veicoli passeggeri e ai camion leggeri importati negli USA, nonché a parti essenziali come motori, trasmissioni e componenti elettrici.In effetti,ha fabbriche in California e Texas, che producono tutte le auto che la marca vende negli Stati Uniti.è quindi laai nuovi, sostiene l’analista di CFRA Research Garrett Nelson. Mentre i principali rivali, come, Volkswagen e la (statunitense) General Motors dovranno presto affrontare costi assai più elevati.